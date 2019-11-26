Из-за перекрытия виадука в Воронеже могут перенести остановки

Как город справился с транспортной нагрузкой после закрытия виадука на 9 Января? Какие меры потребовались для минимизации заторов? Эти темы обсудили на радио «КП» (Воронеж, 97.7 FM) с представителями ГИБДД.

- В связи с перекрытием виадука было принято решение в утренние часы (с 7 до 9) и вечерние (с 16.30 до 21) направлять экипажи на самые трудные перекрестки: Московский проспект - проспект Труда, Машиностроителей - 9 Января, площадь Застава, Кольцовская – Плехановская, - сообщил Андрей Судаков, заместитель командира отдельного батальона ДПС ОМВД РФ по Воронежу. - Если с какого-то направления образуется затор, инспекторы начинают регулировать движение в ручном режиме.

Кстати, в этом случае не надо опасаться камер, фиксирующих проезд на красный свет. На время ручного регулирования их отключают. Если штраф по какой-то причине все-таки придет, его нужно обжаловать.

Перекресток задышал

На тех участках улично-дорожной сети, которые не справились с возросшей нагрузкой, изменили схему движения. Один из примеров - перекресток Московского проспекта и проспекта Труда. При движении со стороны Заставы в Северный там теперь не три ряда, а четыре. По двум можно двигаться только налево - на проспект Труда, по двум - прямо (причем с правого, как и раньше, допустим поворот направо).

Вот так было организовано движение на перекрестке.

А так допустимо ездить после изменений.

- Этот перекресток был проблемным и до того, как закрыли движение по виадуку на 9 Января, - рассказал Андрей Астанин, начальник отдела ГИБДД ОМВД РФ по Воронежу. - Там практически все время и так стояли четыре ряда, только по разметке было три. После изменения организации дорожного движения удалось увеличить скорость движения потока, снизить заторы.

На проспекте Труда со стороны улицы Текстильщиков тоже появились четыре полосы вместо трех. Уходить направо по стрелке светофора можно не с одной, а с двух полос. Как сообщил Андрей Астанин, камера, фиксирующая проезд стоп-линии, не расценит этот маневр как нарушение.

Андрей Судаков (слева) и Андрей Астанин (справа).Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Смотрели на месте

Вполне вероятно, скоро стоит ждать новых дорожных изменений.

- Группа специалистов обследовала улично-дорожную сеть в местах объезда виадука. Наши сотрудники выезжали на места, отмечали, сколько работают красный и зеленый сигналы, осматривали остановки и так далее, - заявил Андрей Судаков. - Было обозначено несколько предложений, которые сейчас обсуждаются на уровне руководства. Например, у перекрестка 9 Января и Машиностроителей слишком близко находится остановка. Маршрутки с крайней правой начинают перестроение в крайнюю левую. Ряд, который должен был двигаться прямо, остается на месте; образуется пробка. Одно из предложений - несколько отодвинуть остановку.

А вот в аппендиксе 9 Января от перекрестка с проспектом Труда до закрытого виадука светофор отключать не будут. Как отметил Андрей Астанин, там по-прежнему много пешеходов. «Да, нужно повышать эффективность дорожного движения, но не за счет безопасности», - подчеркнул главный инспектор города.

Где стоит ждать пробок

Не успеют автомобилисты передохнуть после ремонта одного путепровода, как закроют второй - на улице Ленина. Напомним, изначально их должны были перекрыть едва ли не одновременно.

- Хорошо, что реконструкцию виадука на улице Ленина отложили. Если бы закрыли сразу два путепровода, город встал бы в 10-балльной пробке. Тем, кто едет в этом направлении со стороны СХИ, пришлось бы объезжать чуть ли не через левый берег, - добавил Андрей Астанин. - Нужно понимать, что по частному сектору там нет никакого объезда. Конечно, во время перекрытия предстоит принять дополнительные меры, связанные с организацией дорожного движения. Например, скорректировать работу светофоров на той же 9 Января, 20-летия Октября, Ворошилова, Ленинском проспекте. Однако сейчас не принято окончательного решения по срокам строительства, потому детали не прорабатываются.

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