В Воронеже над дорогой повисла огромная сломанная ветка

СЕГОДНЯ 18:47 2019-12-22T18:53:40+03:00

Не до конца сломанную ветку пока не убрали. Фото: "Типичный Воронеж".

Пока ее не смогли убрать

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В Воронеже в соцсетях появилось фото большой не до конца сломанной ветки, повисшей над дорогой. Автор поста сообщил, что опасность водителям грозит на улице Машиностроителей недалеко от ее пересечения с улицей Космонавтов.

- В управе в курсе проблемы. На место выезжали специалисты. Однако ветка висит слишком высоко. Чтобы ее убрать, вызвали специалистов ГО и ЧС, - рассказали в управлении информации мэрии Воронежа.

На днях уже было ЧП с веткой, упавшей на 50-летнюю женщину на улице Тимирязева. Ее отвезли в больницу, оказали помощь и отпустили домой. А 2 декабря ствол упал на 39-летнего рабочего, убирающего территорию воронежского авиазавода. Мужчина погиб.

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ИСТОЧНИК KP.RU