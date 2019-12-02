На воронежском авиазаводе погиб рабочий

СЕГОДНЯ 18:26 2019-12-02T18:43:45+03:00

На него упала ветка с дерева

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Утром в понедельник, 2 декабря, на территории воронежского авиазавода произошел трагический случай. На 39-летнего рабочего упала тяжелая ветка дерева, когда тот работал на территории предприятия. От тяжелой травмы мужчина погиб на месте.

Следователи СУСК по Воронежской области начали проверку по факту ЧП для выяснения обстоятельств трагедии. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, что за последнее время это уже третий случай гибели сотрудников на рабочем месте. 19 ноября на Шишкова на рабочих убило упавшими с крыши кирпичами, а 26 погиб рабочий котельной "Квадры".

ИСТОЧНИК KP.RU