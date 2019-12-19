Воронежцам рассказали, какую программу подготовили на Новый год и Рождество

СЕГОДНЯ 17:13 2019-12-19T17:13:54+03:00

Чтобы увидеть что-то интересное, даже не нужно будет выезжать из своего района

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Мэрия Воронежа опубликовала план мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества. Так, уже с 19 декабря начнется работа специализированных елочных базаров. Открытие же главной городской елки на площади Ленина запланировано на 31 декабря 18.00. Парад Дедов Морозов пройдет по проспекту революции 21 декабря – об этом мы уже говорили.

В каждом из районов города подготовлена своя насыщенная праздничная программа. Мы вас расскажем лишь о самых интересных событиях.

В Железнодорожном районе 20 декабря в 14.30 на открытой площадке у ТРЦ «Максимир» (Ленинский проспект, 174П) состоится открытие районной елки. Гостей ждет театрализованное представление «Морозко» и развлекательная программа «Зимние забавы».

А в фойе местной управы с 16 декабря по 10 января можно оценить районную выставку художественных работ учащихся детских школ искусств «Новый год в гости к нам приходит», «Рождество Христово».

Открытие елки в Коминтерновском районе пройдет 25 декабря – приходите к 15.00 на открытую сценическую площадку у ТРК «Арена» (Бульвар Победы, 23б). Там воронежцам будет представлен мюзикл «Кастинг Снегурочек».

На день раньше, 24 декабря, представление «Новогоднее настроение» ждет жителей Левобережного района. Торжество намечено на 15.00 на территории «Воронежского зоопарка» (ул. П. Осипенко, 6а).

В Ленинском районе открытие своей новогодней елки намечено на 27 декабря в 14.30. Состоится оно на площади перед воронежским центральным рынком (ул. Пушкинская, 8).

Открытие елки, театрализованное представление, дискотека – все это ждет живущих в Советском районе горожан 25 декабря в18.00 на центральной аллее парка «Танаис».

Открытие новогодней елки в Центральном районе намечено на 25 декабря 16.00 – у ДК Железнодорожников (ул. Никитинская, 1).

Подробнее с планом мероприятий вы можете ознакомиться по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU