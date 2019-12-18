Воронежские Деды Морозы дадут торжественную клятву
Праздничную эстафету новогодних мероприятий в Воронеже откроет Парад Дедов Морозов. 21 декабря с 11.00 сказочные персонажи соберутся в Кольцовском сквере, чтобы вместе отправиться к главной елке города. Шествие стартует в полдень.
Горожан ждет насыщенная программа на площади Ленина.
После парада начнется второй Воронежский новогодний футбольный турнир сказочных персонажей. После соревнований Деды Морозы дадут торжественную клятву.
После этого воронежцы смогут поучаствовать в масштабном хороводе вокруг елки и сделать совместное фото. А в финале участников ждут мандарины в подарок.
Всех желающих стать в этот день волшебниками ждут в новогоднем костюме в 11.45 в Кольцовском сквере.
ИСТОЧНИК KP.RU