Воронежские Деды Морозы дадут торжественную клятву

СЕГОДНЯ 13:37 2019-12-18T13:37:23+03:00

Всех желающих ждут 21 декабря в Кольцовском сквере

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Праздничную эстафету новогодних мероприятий в Воронеже откроет Парад Дедов Морозов. 21 декабря с 11.00 сказочные персонажи соберутся в Кольцовском сквере, чтобы вместе отправиться к главной елке города. Шествие стартует в полдень.

Горожан ждет насыщенная программа на площади Ленина.

После парада начнется второй Воронежский новогодний футбольный турнир сказочных персонажей. После соревнований Деды Морозы дадут торжественную клятву.

После этого воронежцы смогут поучаствовать в масштабном хороводе вокруг елки и сделать совместное фото. А в финале участников ждут мандарины в подарок.

Всех желающих стать в этот день волшебниками ждут в новогоднем костюме в 11.45 в Кольцовском сквере.

ИСТОЧНИК KP.RU