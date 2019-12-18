Воронежский «Буран» поздравил своего защитника с рождением сына победой над челябинским «Челметом»

18 Дек. 22:15 2019-12-18T22:17:00+03:00

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Игра разделилась на две неравные части. В первой шла равная игра, но поопаснее атаковали челябинцы. И в конце концов на 29 минуте они реализовали большинство – отличился Андрей Ерофеев. А вот в третьем периоде «ураганные» за каких-то три минуты перевернули ход игры. Сначала на 44-й счет сравнял Аслан Раисов, а на 48-й еще один горячий южанин Ахмед Гимбатов вывел «Буран» вперед. В финале игры еще и наш вратарь Владислав Окоряк выручал изрядно.

В итоге победа. Едва ли не больше всех ей рад защитник Максим Сергеев. Есть кому посвятить – у него родился сын, малыша назвали Всеволодом.

Теперь у «Бурана» 30 очков в активе и 29 место. До «Горняка» из Учалов, занимающего 16 место (последнее, которое позволяет выйти в плей-офф) далековато. Девять очков – это четыре победы и одна ничья. А осталось-то играть не так уж и много.

Следующий матч «Буран» уже проведет на выезде с ХК «Рязань» 23 декабря. Эта команда занимает 27 место. Рязанцы набрали столько же очков, сколько и воронежцы. Так что игра, стартующая в 19.00, ожидается боевой.

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ИСТОЧНИК KP.RU