2019-12-18T19:14:03+03:00
Спорт

У вратаря воронежского «Факела» родилась дочь, а у защитника «Бурана» - сын

Партнеры по команде могут поздравить коллегу победой над «Челметом»
Юрий КОЗЛОВ
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У Данилы Ермакова родилась дочка Василиса.У Данилы Ермакова родилась дочка Василиса.Фото: с сайта ФК "Факел"
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Сразу две радостные новости – из расположения «Факела» и «Бурана». Это, пожалуй, первый раз в сезоне!

Правда, добрые вести со спортом не связаны. Зато важнее их быть не может. Вратарь «Факела» Данила Ермаков и защитник «Бурана» Максим Сергеев стали отцами.

Жена Данилы Анастасия родила ему первенца – дочку назвали Василисой. Рост малышки – 48 сантиметров, вес – 3,03 килограмма. А вот у Максима Сергеева теперь есть и дочка, и сын. Малыша назвали Всеволодом.

У дочки Максима Сергеева теперь появился братик. Фото: с сайта ХК «Буран»

У дочки Максима Сергеева теперь появился братик.Фото: с сайта ХК «Буран»

Желаем, чтобы Василиса и Всеволод будут росли сильными, красивыми и здоровыми. А их папам – вдохновения, чтобы помочь своим командам выкарабкаться из непростой ситуации.

Кстати, Максиму партнеры могут сделать приятный сюрприз в течение ближайших часов. Надо только победить челябинский «Челмет». Игра началась в 19 часов. Наконец-то! Ведь до этого «Буран» два матча не мог провести – один из-за болячек приезжей команды – «Горняк» (Учалы), другой - с «Южным Уралом» из-за вышедшего из строя холодильного оборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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