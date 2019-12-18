В Воронеже в аварию попали сразу пять машин

СЕГОДНЯ 19:51 2019-12-18T19:53:15+03:00

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В среду, 18 декабря, масштабное ДТП произошло на проспекте Труда у дома № 63 недалеко от пересечения с Московским проспектом около четырех часов дня. На правой полосе дороги образовался «паровозик»: друг в друга врезались «Фольксваген», «Мицубиси», «Тойота» и отечественные ВАЗ и ГАЗ. Водители серьезных травм не получили.

Сперва образовалась солидная пробка, на данный момент она практически рассосалась. Только на небольшом участке, граничащем с местом аварии, еще трудно проехать.

Напомним, недалеко от этого места 21 октября водитель маршрутки стал причиной аварии с участием семи машин и сама врезался в ограждение дороги. В больницу тогда увезли женщину, рулившую одним из авто, попавшим в ДТП – «Ниссаном».

В целом дороги в Воронеже на данный момент, как всегда, забиты в центре города, а вот остальные участки почти свободны. Сервис Яндекс.Пробки оценивают ситуацию на дорогах на три балла, что в принципе хорошо.

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ИСТОЧНИК KP.RU