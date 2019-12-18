2019-12-18T19:53:15+03:00
Происшествия

В Воронеже в аварию попали сразу пять машин

Они воткнулись друг в друга «паровозиком»
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В среду, 18 декабря, масштабное ДТП произошло на проспекте Труда у дома № 63 недалеко от пересечения с Московским проспектом около четырех часов дня. На правой полосе дороги образовался «паровозик»: друг в друга врезались «Фольксваген», «Мицубиси», «Тойота» и отечественные ВАЗ и ГАЗ. Водители серьезных травм не получили.

Сперва образовалась солидная пробка, на данный момент она практически рассосалась. Только на небольшом участке, граничащем с местом аварии, еще трудно проехать.

Напомним, недалеко от этого места 21 октября водитель маршрутки стал причиной аварии с участием семи машин и сама врезался в ограждение дороги. В больницу тогда увезли женщину, рулившую одним из авто, попавшим в ДТП – «Ниссаном».

В целом дороги в Воронеже на данный момент, как всегда, забиты в центре города, а вот остальные участки почти свободны. Сервис Яндекс.Пробки оценивают ситуацию на дорогах на три балла, что в принципе хорошо.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежец завоевал бронзу первенства России по пулевой стрельбе
В Воронеже еще один грузовик застрял под Каменным мостом
В Воронеже в аварию попали сразу пять машин
Перенесли два матча воронежского «Бурана»
У вратаря воронежского «Факела» родилась дочь, а у защитника «Бурана» - сын
В центре Воронежа водитель «семерки» сбил мужчину и врезался в свадебный салон
В Воронеже школьница вышла на пробежку и не вернулась
Воронежца, живущего у Дома быта, слепят ночные фонари
В Воронеже решили, будет ли каток на Советской площади
В Воронеже мужчина взял в долг пять миллионов и спрятался в Ялте
Лидер Little Big подарил воронежцам свою футболку
В Воронеже снова отложили открытие бассейна в Южном парке
Спасатели предупредили воронежцев о непогоде
Под Воронежем мужчина потерял больше 36 тысяч во время продажи автозапчастей
Законодатели со всей России обсудили модернизацию системы здравоохранения и реализацию нацпроектов в регионах
В Воронеже возбудили уголовное дело по поводу исчезновения 18-летнего курьера
В Воронежской области осудили водителя, из-за которого погибла целая семья
Жена воронежского участника «Дома-2» требует с него миллион рублей за избиение и интимные фото
Водоканал пересчитает ноябрьские квитанции воронежцев из-за ошибки
В Воронеже юбилей Сталина не будут праздновать и в театре оперы и балета
Воронежские Деды Морозы дадут торжественную клятву
Под Воронежем пьяный парень уничтожил два авто из-за желания «что-нибудь поджечь»