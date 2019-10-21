2019-10-21T19:16:30+03:00
Происшествия

В Воронеже маршрутчик протаранил семь автомобилей

Массовое ДТП случилось на Московском проспекте [фото]
Юрий КОЗЛОВЮлия ДИДЕНКО
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Маршрутка протаранила дорожное ограждение.Маршрутка протаранила дорожное ограждение.Фото: Юрий КОЗЛОВ
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В понедельник, 21 октября, в 13.50 в Воронеже водитель автобуса «ПАЗ» протаранил семь автомобилей. Маршрутка также врезалась в ограждение дороги и сильно его погнула. Авария случилась на Московском проспекте в районе дома №7Е.

ДТП случилось в 13.50. По предварительным данным, 43-летний водитель автобуса ехал в сторону центра со стороны памятника Славы автобуса. Мужчина не справился с управлением и влетел в автомобили «Фольксваген Поло», «Хендай Санта Фе», «Лада-Калина», «Ниссан Альмера», «Лада-Веста», «Шкода Октавиа» и «Ниссан Вингроад».

- В результате аварии пострадала 37-летняя женщина, управлявшая «Ниссан Вингроад». Она получила ушибы мягких тканей головы. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой, - сообщили в отделе пропаганды городского УГИБДД. - По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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