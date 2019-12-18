2019-12-18T16:25:32+03:00
Общество

В Воронеже снова отложили открытие бассейна в Южном парке

На этот раз на февраль – март 2020 года. И то не факт
Юрий КОЗЛОВ
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Сроки открытия бассейна в Левобережном районе в Южном парке по адресу: улица Новосибирская, 5Б опять перенесли. И если раньше была какая-то определенность – объект обещали окончательно сдать до конца 2019 года, то теперь она исчезла.

- Идет согласование документации и устранение недоработок, - сообщили в областном управлении физкультуры и спорта. – Новая ориентировочная дата открытия бассейна – февраль – март 2020 года.

На этот раз прогноз, точно ли хотя бы через три месяца закончится непонятная бумажная круговерть, не дали.

Напомним, бассейн собирается подарить Воронежской области компания ООО «Газпром инвестгазификация». Работы проводит подрядчик - АО «Коттедж-Индустрия». Беспокойство местных жителей вызывает тот факт, что с фасада бассейн кажется уже полностью готовым к открытию.

В спорткомплексе «Южный» оборудуют (или уже это сделали) бассейн для плавания 50 на 21 метров на восемь дорожек, еще один 10 на 6 м. - для обучения детей, зал подготовительных занятий, трибуны на 300 мест, буфет и административно-бытовой комплекс. Там будут, в основном, заниматься воспитанники спортшкол. Другим воронежцам придется покупать платные абонементы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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