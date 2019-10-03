Стало известно, когда откроют бассейн в воронежском парке «Южный»

СЕГОДНЯ 12:09 2019-10-03T12:09:39+03:00

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В региональном департаменте физкультуры и спорта рассказали о сроках открытия спорткомплекса с бассейнами «Южный» (улица Новосибирская, 5Б). Его откроют до конца 2019 года, не исключено, что даже до конца осени.

Местные жители волновались из-за затягивания сроков сдачи бассейна. Ранее анонсировали, что его откроют в сентябре 2018 года. Люди опасались, что вместо спортсооружения на его месте построят очередную многоэтажку.

Строительство спорткомплекса обойдется в 500 миллионов рублей. По данным источника «КП», «Газпром» передаст его на баланс области до конца октября. На объекте осталось доделать кое-какие мелочи, в частности, доработать систему безопасности. По сути, он уже практически готов к эксплуатации.

В спорткомплексе «Южный» будут бассейн для плавания 50 на 21 метров на восемь дорожек, еще один 10 на 6 м. - для обучения детей, зал подготовительных занятий, трибуны, рассчитанные на 300 мест, буфет и административно-бытовой комплекс. Там будут, в основном, заниматься воспитанники спортшкол, но смогут заниматься и другие воронежцы по платным абонементам.

ИСТОЧНИК KP.RU