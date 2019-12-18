Законодатели со всей России обсудили модернизацию системы здравоохранения и реализацию нацпроектов в регионах
Председатель Воронежской областной Думы, заместитель председателя Совета законодателей ЦФО Владимир Нетёсов в течение двух дней принял участие в двух важнейших форумах глав законодательных собраний, проходящих в Москве
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В рамках Совета законодателей РФ состоялось обсуждение качества и доступности медицинской помощи и кадровое обеспечение в регионах, а в ходе заседания Совета законодателей ЦФО были подняты вопросы реализации национальных проектов «Жилье и городская среда», «Демография».
ИСТОЧНИК KP.RU