2019-12-18T15:03:21+03:00
Общество

Законодатели со всей России обсудили модернизацию системы здравоохранения и реализацию нацпроектов в регионах

Председатель Воронежской областной Думы, заместитель председателя Совета законодателей ЦФО Владимир Нетёсов в течение двух дней принял участие в двух важнейших форумах глав законодательных собраний, проходящих в Москве
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В рамках Совета законодателей РФ состоялось обсуждение качества и доступности медицинской помощи и кадровое обеспечение в регионах, а в ходе заседания Совета законодателей ЦФО были подняты вопросы реализации национальных проектов «Жилье и городская среда», «Демография».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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