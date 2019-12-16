Худрук Воронежского драмтеатра получил премию ЦФО

СЕГОДНЯ 12:58 2019-12-16T13:07:07+03:00

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В Москве наградили худрука Воронежского театра драмы Владимира Петрова. Режиссер стал лауреатом премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства в номинации «Театральное искусство». Петрова наградили за спектакль «Вишневый сад».

Напомним, постановка 2016 года собрала четыре награды воронежской театральной премии «Браво-2017»: постановку Владимира Петрова «Вишневый сад» признали спектаклем сезона, Надежда Леонова, сыгравшая роль Раневской, стала лучшей актрисой сезона, Юрий Смышников, исполнивший роль Лопахина, - лучшим актером, Магдалена Магдалинина за роль Вари получила награду за женскую роль второго плана. В июне 2019-го на платформе «Яндекс.Эфир» прошла прямая трансляция «Вишневого сада».

- Есть, как мне кажется, удачный замысел, есть замечательные артисты, которые этот замысел воплотили. Я им всем очень благодарен, это команда, которая помогла мне сделать спектакль. Я очень горд тем, что я получил эту премию, но радость у меня и за наш театр, и за нашу область, - отметил Владимир Петров.

Премия денежная: режиссер получил 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU