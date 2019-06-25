2019-06-25T14:38:50+03:00
Звезды

Трансляцию спектакля Воронежского драмтеатра покажет «Яндекс»

Можно бесплатно посмотреть «Вишневый сад»
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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25 июня Воронежский драмтеатр устроит прямую трансляцию с вечернего спектакля - «Вишневый сад» можно посмотреть на платформе «Яндекс.Эфир». Кольцовский театр станет в нашем городе первооткрывателем такой новации.

«Вишневый сад» худрук драмтеатра Владимир Петров поставил в 2016 году. С тех пор спектакль пользуется успехом у зрителей. На сегодняшний сеанс в продаже осталось около 80 мест.

Начало трансляции в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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