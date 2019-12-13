Суд на 45 суток приостановил работу воронежского кадетского корпуса

СЕГОДНЯ 18:08 2019-12-13T18:08:19+03:00

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У воронежских кадетов досрочно начались новогодние каникулы. В четверг, 12 декабря, Советский суд Воронежа постановил приостановить на 45 суток работу Михайловского кадетского корпуса в связи с многочисленными нарушениями, которые выявило управления Роспотребнадзора по Воронежской области. По итогам проверки ведомство возбудило административное дело, материала проверки передали на рассмотрение в суд.

Основанием для проверки соблюдения в учебном заведении санитарных норм послужила жалоба одного из родителей в надзорное ведомство.

Напомним, в ноябре прошлого года бывшему заместителю директора кадетского корпуса вынесли приговор по статье «халатность» за то, что он «не замечал» проявления дедовщины среди кадетов.

ИСТОЧНИК KP.RU