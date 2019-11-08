Бывшего сотрудника кадетского корпуса в Воронежской области будут судить за халатность

СЕГОДНЯ 14:22 2019-11-08T15:50:22+03:00

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора по воспитательной работе Горожанского казачьего кадетского корпуса, которого обвиняют по статье «халатность».

По версии следствия, педагог игнорировал факты постоянного издевательства одних воспитанников другими. Происходило это с мая по ноябрь 2018 года, о чем обвиняемому рассказывали родители кадетов.

- Несмотря на это, заместитель директора не предпринял должных мер к предотвращению противоправных деяний и не сообщил о произошедшем в правоохранительные органы, что способствовало дальнейшему безнаказанному совершению противоправных действий со стороны несовершеннолетних кадетов в отношении их сверстников на территории учреждения в период времени с октября по ноябрь 2018 года, - отметили в пресс-службе СУСК по Воронежской области.

Обвиняемый признать свою вину отказался, однако следователи собрали достаточно доказательств, среди которых показания шести пострадавших и более 45 свидетелей, чтобы утвердить обвинительное заключение и передать его в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU