Журналисты Народной Республики Бангладеш расскажут землякам о безопасности Нововоронежской АЭС и развитии города атомщиков

СЕГОДНЯ 13:50 2019-12-13T13:50:54+03:00

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Его основной целью стала подготовка информационных материалов для общественности, государственных и муниципальных органов региона сооружения АЭС «Руппур», а также съёмки серии телевизионных сюжетов о Нововоронежской АЭС и городе-спутнике Нововоронеж.

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ИСТОЧНИК KP.RU