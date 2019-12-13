2019-12-13T13:50:54+03:00
Общество

Журналисты Народной Республики Бангладеш расскажут землякам о безопасности Нововоронежской АЭС и развитии города атомщиков

11 декабря 2019 года завершился визит на Нововоронежскую АЭС представителей средств массовой информации Народной Республики Бангладеш
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Его основной целью стала подготовка информационных материалов для общественности, государственных и муниципальных органов региона сооружения АЭС «Руппур», а также съёмки серии телевизионных сюжетов о Нововоронежской АЭС и городе-спутнике Нововоронеж.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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