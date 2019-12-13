СМИ: воронежца, задержанного за угрозу в интернете московскому судье, отправили на психиатрическую экспертизу

СЕГОДНЯ 09:51 2019-12-13T09:55:25+03:00

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В Басманном районном суде Москвы воронежца, задержанного за пост с угрозами в адрес столичному судье, приняли решение направить мужчину на обследование в центр психиатрии и наркологии имени Сербского. Об этом сообщают ряд федеральных СМИ. Возможно, подобное решение было связано с тем, что в 2007 году мужчина проходил обследование в Воронежском психоневрологическом диспансере и ему поставили диагноз: смешанное тревожно-депрессивное расстройство.

Ранее сообщали, что воронежец угрожал судье Алексею Криворучко, давшему три года колонии актеру Павлу Устинову, обвиняемому в нападении на сотрудника ОМОНа 3 августа в Москве. В итоге Устинову дали условный срок, а на служителя Фемиды посыпались гневные посты в соцсетях. Однако в Басманном районном суде озвучили, что на самом деле воронежский оппозиционер угрожал Станиславу Минину.

На одной из страниц задержанного воронежца посты о несправедливых с его точки зрения приговорах сменяются сообщениями о его работе, судя по всему, связанной с производством мебели. Кстати, на суде мужчина заявлял, что его задержание негативно влияет на материальное положение семьи, в частности ребенка, находящегося у него на иждивении. И просил провести психиатрическое обследование в Воронеже. Однако московская Фемида этим аргументам не вняла.

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ИСТОЧНИК KP.RU