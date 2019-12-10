2019-12-10T14:27:02+03:00
Происшествия

СМИ: воронежца задержали за комментарий к посту с угрозами московскому судье

Мужчина стал уже четвертым человеком, которого обвиняют в страшных для служителя Фемиды словах в Интернете
Артем ИЛЬИН
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В Воронеже задержали четвертого подозреваемого по делу об угрозах в Интернете в адрес судьи Тверского суда Москвы Алексея Криворучко. Об этом сообщает ТАСС. Вскоре его собираются доставить в столицу.

Дело об угрозах возбудили в ноябре. По версии следствия, началось все с поста Евгения Ерзунова, в котором якобы содержалась угроза убийством. Затем под ним оставили агрессивные комментарии (по мнению правоохранителей, подпадающие под уголовную статью) Алексей Вересов и Сергей Половец. Всех троих также задержали. Воронежец, как и эти двое, имел неосторожность оставить «криминальный» комментарий.

Фигурантам дела предстоит отвечать по части 2 статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в сети Интернет» (до пяти лет лишения свободы) и части 1 статьи 296 УК РФ «Угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении судьи, а равно его близких в связи с рассмотрением дел или материалов в суде» (до трех лет тюрьмы).

Судья Алексей Криворучко стал известен после приговора актеру Павлу Устинову. Его признали виновным в сопротивлении полицейскому, которому якобы вывихнули плечо. Адвокаты актера утверждали, что он даже не дотрагивался до стража порядка. В итоге Алексей Криворучко посчитал, что Устинову нужно дать реальный срок – 3,5 года колонии общего режима. Позже Мосгорсуд смягчил наказание, заменив его на условное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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