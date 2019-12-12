Маски и камни: Воронежский драмтеатр поставил Лермонтова за 6,5 млн

СЕГОДНЯ 14:22 2019-12-12T14:22:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Театр драмы имени Кольцова в новом сезоне сыплет премьерами как из рога изобилия. Не так давно показали "Тиля", а в декабре труппа уже представила воронежцам очередную новинку. Режиссер Владимир Петров поставил «Маскарад» по Лермонтову. Интрига, жестокое общество, невинная жертва обстоятельств: в театре считают, что история Евгения Арбенина и его молодой жены Нины, которую он убил из ревности, никогда не утратит своей актуальности, несмотря на то, что Лермонтов писал о Петербурге 30-х годов XIX века. Ведь любовь, коварство, предательство – все эти страсти живы в любом обществе всех времен. Да и вообще зрители соскучились по социальной трагедии.

- Сущность человека не меняется. Его проблемы, грехи, его страсти, милосердие, любовь - это не связано со словом «актуально» вообще. Классика становится вечной, потому что она отвечает на проблемы человека любой эпохи. Конечно, сейчас актуальны не стихи, а рэп. Можно поставить спектакль о харассменте или о казнокрадах, вот это будет супер актуально, но самым главным является душа. И мы, возвращаясь к поступкам и проступкам, к страстям и катастрофам людей, которые пережиты в прошлых веках, понимаем, что они созвучны нашим бедам, мыслям, нашей душе человеческой, - отметил режиссер Владимир Петров. - На какое-то время жанр трагедии ушел из театра. Из-за того, что трагедия неразрывно связана с пафосом. Пафоса хватало в советской системе (мы будем жить при коммунизме, мы построим лучший мир…), естественно, наступило отвращение к пафосу, стали играть пьесы «как в жизни». Но со временем и это перестало воздействовать. Зрителю надоели простые эмоций. Публика хочет не просто романтических страстей, а высоких! В современных пьесах много и криков, и мата, и изнасилований, но недостаток действительных переживаний…

Соскучился зритель и по поэзии. В спектакле не отступают от текста Лермонтова, повествование ведется в стихах.

- Я мечтаю расширить словарный запас современных молодых людей, он сильно сужается, они не могут найти метафору, построить красивую фразу, - сетует Владимир Петров. - Когда берешь Лермонтова, который написал пьесу в 21 год (совсем еще мальчишка), понимаешь, слова и сравнения, которые он употреблял, – это искусство. Мы и сами радуемся хорошему слову. Для нас это такое изысканное кушанье, которое практически не встречается в современной жизни. И выбор «Маскарада» был как раз связан с нехваткой некой интеллектуальной «еды».

Драматизм постановки подчеркивает музыка и сценография - сложные декорации, оригинальные световые и видеоэффекты. Зрителей впечатлили огромные камни (весом 15-20 кг), висящие на сцене и падающие к ногам артистов.

- Когда привезли камни, я потрогала их и поняла, что они мягкие (их войлока), мне стало не так страшно, что они двигаются и даже падают на нас. Хотя они довольно тяжелые, - призналась исполнительница роли Нины актриса Мария Щербакова.

«Парящие» камни символизируют многослойный образ - давление общества, тяжелые грехи, «время собирать камни» - режиссер оставил на откуп зрителям эти ассоциации: пусть каждый воспримет так, как ему более понятно.

Технически сложные декорации и подиумные конструкции-трансформеры для сцены театр сделал благодаря выигранному на постановку гранту Минкульта - 6,5 миллиона рублей.

В «Маскараде» заняты и ведущие актеры театра, и представители молодежного состава.

Премьеру покажут 14 декабря в 18.00 (16+).

ИСТОЧНИК KP.RU