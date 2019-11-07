2019-11-07T21:42:31+03:00
Звезды

4 часа гротеска: Воронежский драмтеатр поставил «Тиля»

В спектакле заняты множество актеров, используются световые и видео спецэффекты
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Декорация-трансформер, видео-инсталляции, световые спецэффекты, песни, танцы, бои и четыре часа гротеска. Драмтеатр показал воронежцам премьеру «Тиля». Спектакль по пьесе Григория Горина, созданной по мотивам романа Шарля де Костера, поставил в Воронеже приглашенный режиссер - лауреат премии Олега Табакова Глеб Черепанов.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В основе первоисточников – легенда о средневековом шуте-бунтаре Тиле Уленшпигеле, боровшемся во времена Нидерландской революции за свободу Фландрии, находившейся под испанским гнетом. Средневековье, правда, проходит в постановке «фоном» - роскошной декорацией дворца испанского короля Филиппа. А подглядывает за далекой Фландрией жестокий монарх уже вполне современными средствами: чуть ли не во всех сценах на уровне потолка маячит видео-«глазок» с любопытствующим носом короля.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Хотя действие в пьесе происходит в средневековой Фландрии, но история эта вневременная, она не потеряет актуальности никогда. Это история человека, который пытается творить, созидать, что-то делать в условиях, которые этому совсем не способствуют, в условиях войны, в условиях диктатуры. Поэтому у нас стояла задача придумать свою Фландрию, свой мир, свои Средние века, которых, возможно, никогда и не было на самом деле, - объяснил задумку режиссер. - Пьеса Горина – хороший материал для театра. В ней много юмора, и она рассчитана на контакт с залом.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Юмора и контакта у спектакля не отнять: режиссер сродни тому, как Тиль подрунивает над властителями, забавляется с действием и публикой. Герои классно танцуют, ловко дерутся и музицируют (некоторым актерам пришлось научиться играть на ранее не освоенных инструментах), пародируют Du hast группы Rammstein и «Молодую» Амирамова в квновской манере, препираются со звукорежиссерами и просят зрителей сделать фото на телефон. Актерам нравится играть в этой постановке, они получают удовольствие, это очень заметно.

Премьера "Тиль" в Воронежском драмтеатре.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Главное, чтобы зрители за всеми этими изощрениями зажигательного действа услышали, что «пепел Клааса бьется в сердце».

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В спектакле заняты Евгений Чистяков (Тиль), Дамир Миркамилов (Ламме Гудзак), Алевтина Чернявская (Неле), Роман Слатвинский (угольщик Клаас), Вячеслав Гардер (рыбник Йост) и другие.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"Тиль" в Воронежском драмтеатре.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области за октябрь в ДТП погибло 18 пешеходов
Под Воронежем загоревшийся камыш не могут потушить шесть часов
Воронежский «Буран» победил китайский клуб «КРС-БСУ»
В Воронежской области столкнулись две иномарки: двое погибли
Воронежский инвалид победил Пенсионный фонд
В Воронеже начали укладку тротуара на улице Лизюкова
Воронежу не хватает 40 троллейбусов для полноценного функционирования новой маршрутной сети
Женщину из Воронежа вынудили заплатить за одну поездку на маршрутке дважды
В Воронеже отменили фламенко-шоу
В Воронежской области местных жителей осудили за похищение 390 кг лома черного металла
Мэр Воронежа о проблемах со штрафами за парковку: «Быть может, оно и к лучшему?»
Владимир Нетёсов: «Органы местного самоуправления - самый близкий к людям уровень власти»
Реалити по-оленьи: в Воронежском заповеднике сняли забавный мини-фильм с участием животных
В Воронеже умерла 8-летняя девочка, попавшая в ДТП, которое устроил пьяный водитель
Воронежцам покажут комедию "Пила вино и хохотала"
В воронежском аэропорту вернут чартерные рейсы в Тунис
В Воронежской области задержали двух домушников, подозреваемых в 13 кражах
Эдуард Лимонов снова приедет в Воронеж
В Воронеже авто-пылесос за четыре часа собирает листву на улице Кольцовской
В Воронежской области администратор клиники распространяла сведения о пациентке
В Воронежской области собака нашла облившегося супом грабителя
Глава Воронежа о создании пересадочных узлов: "Будет неверно заставить людей платить за проезд больше"
Мэр Воронежа предложил отказаться от приглашения звезд на общегородской выпускной
Инна Чурикова сыграет в Воронеже два спектакля подряд
Мошенница выманила у воронежца около 50 тысяч, представившись сотрудницей банка