4 часа гротеска: Воронежский драмтеатр поставил «Тиля»

СЕГОДНЯ 21:24 2019-11-07T21:42:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Декорация-трансформер, видео-инсталляции, световые спецэффекты, песни, танцы, бои и четыре часа гротеска. Драмтеатр показал воронежцам премьеру «Тиля». Спектакль по пьесе Григория Горина, созданной по мотивам романа Шарля де Костера, поставил в Воронеже приглашенный режиссер - лауреат премии Олега Табакова Глеб Черепанов.

В основе первоисточников – легенда о средневековом шуте-бунтаре Тиле Уленшпигеле, боровшемся во времена Нидерландской революции за свободу Фландрии, находившейся под испанским гнетом. Средневековье, правда, проходит в постановке «фоном» - роскошной декорацией дворца испанского короля Филиппа. А подглядывает за далекой Фландрией жестокий монарх уже вполне современными средствами: чуть ли не во всех сценах на уровне потолка маячит видео-«глазок» с любопытствующим носом короля.

- Хотя действие в пьесе происходит в средневековой Фландрии, но история эта вневременная, она не потеряет актуальности никогда. Это история человека, который пытается творить, созидать, что-то делать в условиях, которые этому совсем не способствуют, в условиях войны, в условиях диктатуры. Поэтому у нас стояла задача придумать свою Фландрию, свой мир, свои Средние века, которых, возможно, никогда и не было на самом деле, - объяснил задумку режиссер. - Пьеса Горина – хороший материал для театра. В ней много юмора, и она рассчитана на контакт с залом.

Юмора и контакта у спектакля не отнять: режиссер сродни тому, как Тиль подрунивает над властителями, забавляется с действием и публикой. Герои классно танцуют, ловко дерутся и музицируют (некоторым актерам пришлось научиться играть на ранее не освоенных инструментах), пародируют Du hast группы Rammstein и «Молодую» Амирамова в квновской манере, препираются со звукорежиссерами и просят зрителей сделать фото на телефон. Актерам нравится играть в этой постановке, они получают удовольствие, это очень заметно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/742501" frameborder="0"></iframe> Премьера "Тиль" в Воронежском драмтеатре.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Главное, чтобы зрители за всеми этими изощрениями зажигательного действа услышали, что «пепел Клааса бьется в сердце».

В спектакле заняты Евгений Чистяков (Тиль), Дамир Миркамилов (Ламме Гудзак), Алевтина Чернявская (Неле), Роман Слатвинский (угольщик Клаас), Вячеслав Гардер (рыбник Йост) и другие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/742499" frameborder="0"></iframe> "Тиль" в Воронежском драмтеатре.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU