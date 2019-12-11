СЕГОДНЯ 16:49 2019-12-11T16:49:40+03:00

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» В Воронежской области отремонтировано 306 км дорог

Работы на региональных автомобильных дорогах и в Воронеже по нацпроекту выполнены на 100% от запланированного в текущем году объема, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов