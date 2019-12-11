В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» В Воронежской области отремонтировано 306 км дорог
Работы на региональных автомобильных дорогах и в Воронеже по нацпроекту выполнены на 100% от запланированного в текущем году объема, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Депутаты Воронежской областной Думы и члены молодежного парламента обсудили тему безопасности дорожного движения в регионе.
Одним из главных вопросов селектора стали промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионах.
ИСТОЧНИК KP.RU