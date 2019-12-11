2019-12-11T16:46:58+03:00
Общество

Владимир Нетёсов: «На соцобеспечение граждан средства в бюджете региона на 2020 год запланированы в полном объеме»

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов прокомментировал социально значимые расходы главного финансового документа на следующий год, принятого в первом чтении региональным парламентом
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Всего в Воронежской области на соцподдержку граждан в 2020 году направят почти 18 млрд рублей, отметил спикер облдумы. Владимир Нетёсов подчеркнул, что бюджетные ассигнования на эти цели в регионе вырастут по сравнению с 2019 годом почти на 2 млрд рублей.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области молодые наркосбытчики получили 15 лет колонии на двоих
Воронежская гимнастка удивила франзуцов трюками на брусьях возле Эйфелевой башни
В Воронеже поймали наркодиллера, угнавшего авто ради покатушек
В воронежской школе обвалился потолок
Воронежским школьникам вручили первые в их жизни паспорта в преддверии Дня конституции
Мэр Воронежа: «В весенний месячник благоустройства лично приму участие в уборке лесопарка»
В Воронеже временно закрыли парикмахерскую из-за нарушений санитарных норм
В Воронеже инспекторы ГИБДД ищут авто с нечитаемыми номерами
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» В Воронежской области отремонтировано 306 км дорог
В Воронежской области посадили 7 миллионов деревьев
Из-за загрязнения воздуха на крупное воронежское предприятие возбудили административные дела
Из-за аномального тепла в воронежских лесах зацвели пролески
Молодожены показали воронежцам мыльное шоу
В Воронежской области пристав скрыла имущество должника, чтобы улучшить показатели работы
В воронежском микрорайоне на день отключат воду
В Воронеже мужчина в порыве ревности вонзил нож в живот возлюбленной
В Воронеже из-за ремонта виадука изменили расписание пригородных электричек
В Воронежской области разыскивают 46-летнего мужчину
Воронежский дворник разжег костер из мусора прямо на дороге
Собственники 17 воронежских домов отказались от услуг УК
В Воронеже поймали парня, грабившего женщин на улицах