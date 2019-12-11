Владимир Нетёсов: «На соцобеспечение граждан средства в бюджете региона на 2020 год запланированы в полном объеме»

СЕГОДНЯ 16:46 2019-12-11T16:46:58+03:00

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Всего в Воронежской области на соцподдержку граждан в 2020 году направят почти 18 млрд рублей, отметил спикер облдумы. Владимир Нетёсов подчеркнул, что бюджетные ассигнования на эти цели в регионе вырастут по сравнению с 2019 годом почти на 2 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU