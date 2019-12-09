На сносе Воронежской атомной станции теплоснабжений сэкономили 720 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:58 2019-12-09T13:58:11+03:00

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Договор на демонтаж объектов незавершенного строительства Воронежской АСТ, согласно аукционной документации, «Росэнергоатом» заключит с нижегородской компанией. «Волгаспецстрой». Начальная (максимальная) цена контракта равнялась 1,473 млрд рублей. Однако в ходе торгов эту сумму удалось снизить практически вдвое. Предложенная цена поставщика составила 753 млн рублей.

Всего в аукционе участвовало девять претендентов. Однако три заявки не прошли первый этап отбора, хотя среди них был фирма, предлагавшая наиболее выгодные условия: компания«РСГ» готова была разобрать ВАСТ за 308,8 млн рублей. На втором этапе «провалились» еще четыре заявки. В финала «Волгаспецстроя» победил «Концерн Титан-2», который предлагал слишком высокую цену - 1,25 млрд рублей.

Напомним, ООО «Волгаспецстрой» и до этого получило право на снос реакторного отделения за 9,1 млн рублей.

Снесенную часть станции переработают в щебень, который можно будет использовать при строительстве дорог. На данный момент на обслуживание ВАСТ уходит по 40 миллионов рублей в год. Персонал, 28 сотрудников, скорее всего, переведут на другие объекты «Росэнергоатома».

ИСТОЧНИК KP.RU