2019-12-09T09:13:42+03:00
Общество

На улицах Воронежа вновь кто-то разбросал отраву для собак

По словам горожан, она отличается ярким розовым цветом
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
https://vk.com/mtv36https://vk.com/mtv36Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

- Внимание потравы! Будьте осторожны, по городу разбросана отрава для животных. Эту дрянь достаточно понюхать вашему питомцу, что бы получить точку не возврата. При обнаружении соберите все это и зачистьте это место! - такие сообщения на днях появились в воронежских соцсетях.

По словам очевидцев, отраву горожане нашли на улицах Южно-Моравская, Кирова, Менделеева и Ростовская. Авторы сообщений уверяют, что уже погибли трое животных. Отрава розового и бежевого цветов. По видимому, ее смешивают с какой-то едой.

Напомним, не так давно местных собаководов об опасности, которая подстерегает их питомцев в парке Оптимистов в Советском районе. На массовые отравления жаловались до этого несколько раз. В 2017 году колбасу с таблетками разбрасывали по улице Старых Большивиков. В качестве яда для четвероногих использовали лекарство, которое выписывают при туберкулезе. А в марте этого года похожие случаи происходили в районе СХИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24