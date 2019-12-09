На улицах Воронежа вновь кто-то разбросал отраву для собак

СЕГОДНЯ 09:13 2019-12-09T09:13:42+03:00

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- Внимание потравы! Будьте осторожны, по городу разбросана отрава для животных. Эту дрянь достаточно понюхать вашему питомцу, что бы получить точку не возврата. При обнаружении соберите все это и зачистьте это место! - такие сообщения на днях появились в воронежских соцсетях.

По словам очевидцев, отраву горожане нашли на улицах Южно-Моравская, Кирова, Менделеева и Ростовская. Авторы сообщений уверяют, что уже погибли трое животных. Отрава розового и бежевого цветов. По видимому, ее смешивают с какой-то едой.

Напомним, не так давно местных собаководов об опасности, которая подстерегает их питомцев в парке Оптимистов в Советском районе. На массовые отравления жаловались до этого несколько раз. В 2017 году колбасу с таблетками разбрасывали по улице Старых Большивиков. В качестве яда для четвероногих использовали лекарство, которое выписывают при туберкулезе. А в марте этого года похожие случаи происходили в районе СХИ.

ИСТОЧНИК KP.RU