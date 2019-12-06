Житель Воронежской области снова выйдет на борьбу со снегом на своем новогоднем тракторе

СЕГОДНЯ 16:21 2019-12-06T16:21:49+03:00

Украшенная светодиодной лентой техника будет ездить по Павловску и в этом году

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В Павловске местные жители снова смогут увидеть на улицах Дмитрия Ровенского на его новогоднем тракторе, украшенном светодиодной лентой. Предприниматель выйдет на расчистку дорог от снега и в этом году. Информация об этом появилась в соцсетях.

Дмитрий с помощью властей смог получить гараж для своего транспортного средства, который было непросто найти из-за габаритов машины. Теперь мужчина планирует чистить территорию всех социальных объектов: детских садов, школ, парковок у больниц, госпиталя, детского санатория и спортивного комплекса, а также набережную реки Дон. Не откажет местный житель и в расчистке других улиц, но для этого он попросил сообщить ему их названия, чтобы мужчина мог составить маршрут.

Напомним, год назад мы уже писали о Дмитрии и рассказывали, что своим делом он занимается уже больше четырех лет.

- Однажды заплатил за уборку снега перед моим кафе «Вареничная», показалось - дорого. Решил, что проще будет купить свой трактор. Сначала чистил ближайшую территорию, захватывал соседние улицы, заезжал к родителям – очищал их улицу. Потом стал замечать - тут не убрано, там не убрано. Местные жители говорили: «Помоги, пожалуйста. Заверни к нам». Я тут живу с 1991 года, ходил здесь в школу. Хочется помогать селу, - рассказал тогда «Комсомолке» мужчина.

Подробнее о нем читайте в большом материале по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU