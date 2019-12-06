2019-12-06T15:21:10+03:00
Общество

Источником сброса химических отходов в ливневку у воронежского квартала могло быть пищевое предприятие

Власти и общественники по-прежнему ищут виновного в экологическом нарушении
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото: Алексей Хитров.Фото: Алексей Хитров.
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Летом и осенью жители улицы Песчаной и переулка Газового жаловались на сливы химических отходов в ливневую канализацию. Время от времени коллектор заполняла настоящая река мутно-белого цвета с сильным кислым запахом. Ситуацией заинтересовались как органы власти, так и общественники.

- Во время выездной проверки мы смогли оценить весь масштаб экологического бедствия. Белесая пенная жидкость, которая плохо испаряется, превратила трехсотметровый участок ливневки в зловонное болото. Жирная пленка и кисловатый запах позволили сделать предварительный вывод об органическом происхождении стоков и возможном кустарном пищевом производстве, - рассказал член регионального штаба ОНФ в Воронежской области Газиз Апырбаев.

По предварительным данным, сброс нечистот происходит с промзоны на Холмистой. Там работает несколько юрлиц. На некоторые территории свободный доступ закрыт.

- Чтобы согласовать с прокуратурой внеплановую проверку, специалисты департамента экологии должны указать конкретную организацию, которая допускает нарушение. Тем не менее, отступать мы не собираемся. Запланирована серия рейдовых мероприятий, которые, надеемся, позволят вычислить и наказать непосредственного нарушителя, - отметил Апырбаев.

Если у вас есть какая-то информация об источнике стоков, с нею анонимно можно поделиться с общественниками через соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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