В Воронеже не исключили возможность появления транспортных льгот

СЕГОДНЯ 11:47 2019-12-06T12:02:50+03:00

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В Воронеже не исключается возможность предоставления транспортных льгот для отдельных категорий граждан. Об этом сообщил Максим Захаров, замруководителя управления транспорта Воронежа во время прямого эфира из Дома журналистов.

- К нам часто поступают обращения граждан по вопросам льгот. Сейчас мы руководствуемся федеральным законодательством. Однако на уровне города есть шаги в данном направлении. Первый из них - оплата банковскими картами. Следующий шаг - создание полноценного оператора перевозок. Ранее мы рассматривали, что этим займется частная компания, теперь же делаем ставку на муниципальное учреждение. Оператор будет вести учет поездок, строить аналитику. Тут появляется возможность бесплатных пересадок, есть и вариант предоставления льгот - каких-то разовых пакетных предложений. Однако сначала нужно развернуть эту систему и получить запас финансовой прочности. Транспортные услуги стоят денег. Мы не можем просто дать льготу: кто-то должен ее компенсировать.

ИСТОЧНИК KP.RU