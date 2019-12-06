Стало известно, как именно будут ликвидировать 33 воронежских маршрута

СЕГОДНЯ 14:23 2019-12-06T14:23:46+03:00

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Внедрение новой маршрутной схемы Воронежа будет проходить поэтапно в 2020 и 2021 году. Об этом во время прямого эфира из Дома журналистов рассказал Максим Захаров, замруководителя городского управления транспорта.

- Отдельными недобросовестными перевозчиками ведется информационная война, так ее назовем. В общественном транспорте появляются объявления, что маршрут будет отменен. В некоторых случаях пишут, что это произойдет с начала 2020 года. Цель перевозчиков - чисто экономическая - сохранить свои маршруты, - подчеркнул Захаров. - К нам ежедневно заходят обращения, связанные с этими объявлениями. Но ни один маршрут просто так не будет отменен. Мы будем планировать постепенную, поэтапную замену.

Как рассказал Максим Захаров, на первом этапе будут вводить новые маршруты (шесть автобусных и четыре троллейбусных), а также внедрять несущественные изменения (например, продление некоторых маршрутов). Отмена маршрутов намечена на финал преобразований.

- Те маршруты, которые подлежат ликвидации - их 33 - будут существовать как минимум два месяца после того, как введут их замену. Не будет такого, что 1 января воронежцы проснутся, и увидят новую маршрутную сеть. Переходный период займет не меньше года, а скорее всего, зацепит и 2021 год.

Максим Захаров также рассказал о возможности введения транспортных льгот.

ИСТОЧНИК KP.RU