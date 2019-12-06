Из Воронежа можно будет улететь в Москву и Санкт-Петербург за 499 рублей

СЕГОДНЯ 10:37 2019-12-06T11:02:23+03:00

Обратно можно будет добраться по воздуху за те же деньги

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Из Воронежа с 29 марта можно будет улететь в Москву за 499 рублей. Причем сделать это можно ежедневно. Авиарейсы за ту же цену в Санкт-Петербург стартуют с 31 марта. В Питер можно будет улететь во все дни, кроме среды и воскресенья.

«Боинги» лоукостера «Победа» будут отправляться из Воронежа в московский аэропорт Внуково в 18.05. А в питерскую воздушную гавань Пулково они будут улетать в понедельник и пятницу в 19.40, во вторник, четверг и субботу – в 20.20.

Напомним, билеты на обратные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Воронеж можно будет купить за те же 499 рублей. Однако эти цены действуют только в момент старта продаж, дальше они повысятся.

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ИСТОЧНИК KP.RU