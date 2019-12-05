Билеты на самолет из столицы в Воронеж можно купить за 500 рублей
Лоукостер открыл продажу на рейсы с 29 марта
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Улететь из Москвы в Воронеж можно за 500 рублей! По таким ценам низкобюджетная авиакомпания «Победа» начала продажу билетов на рейсы в Воронеж из Москвы и Санкт-Петербурга.
- Традиционно в момент старта продаж на сайте pobeda.aero предложены билеты и по минимальному тарифу - 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов, - отметили в лоукостере.
Полеты в столицу Черноземья начнутся 29 марта 2020 года. Из Москвы будут летать ежедневно, из Санкт-Петербурга - пять раз в неделю.
ИСТОЧНИК KP.RU