В Воронеже обсудили изменения в правила благоустройства
На публичные слушания пришли несколько десятков горожан
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В управе Левобережного района Воронежа прошли публичные слушания по проекту решения городской Думы о внесении изменений в действующие Правила благоустройства города. Корректировки касались разделов «Наружное освещение» и «Ограждение» – их доработали в связи с усовершенствованием процесса благоустройства. Также в проект решения гордумы внесли положения, регламентирующие размещение временных торговых объектов на территории города.
ИСТОЧНИК KP.RU