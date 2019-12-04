В Воронеже обсудили изменения в правила благоустройства

СЕГОДНЯ 18:19 2019-12-04T18:19:21+03:00

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В управе Левобережного района Воронежа прошли публичные слушания по проекту решения городской Думы о внесении изменений в действующие Правила благоустройства города. Корректировки касались разделов «Наружное освещение» и «Ограждение» – их доработали в связи с усовершенствованием процесса благоустройства. Также в проект решения гордумы внесли положения, регламентирующие размещение временных торговых объектов на территории города.

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ИСТОЧНИК KP.RU