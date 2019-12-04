Воронежские общественники показали троллейбусы, которые передадут городу

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-04T10:45:55+03:00

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Общественники организации «Город и транспорт» поделились фотографиями троллейбусов, которые «Мосгортранс» передаст Воронежу. Снимки они опубликовали на официальном канале в соцсети в среду, 4 декабря.

Троллейбусы не новые, но все они после капремонта и выглядят лучше воронежских. Транспорт уже ждет своей отправки. В настоящий момент решаются последние формальности. Перевозка каждой машины обойдется бюджету порядка 100 тыс. руб.

Напомним, «Комсомолка» уже писала о том, что в Воронеж прибудут 15 подержанных машин. Стоимость проезда в них будет такой же, как и в автобусах: 21 - при безналичной оплате, 23 - при наличной.

Фото: «Город и транспорт».

ИСТОЧНИК KP.RU