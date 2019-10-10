Московские троллейбусы, которые привезут в Воронеж, прошли капремонт

СЕГОДНЯ 14:49 2019-10-10T14:49:02+03:00

Одна из тех машин, которая будет работать в Воронеже.

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Стоимость проезда в воронежских троллейбусах поднимется до тех же величин, что и в автобусах: 21 - при безналичной оплате, 23 - при наличной. В этот тариф включены затраты перевозчиков на обновление подвижного состава. С автобусами все понятно: за три года обещают обновить 955 единиц. А что с троллейбусами?

Как сообщил первый вице-мэр Сергей Петрин, закупка новых троллейбусов пока не планируется. Однако сохраняются договоренности с Мосгортрансом.

- Глава управления транспорта вернулся из Москвы и подтвердил, что нам передают пятнадцать троллейбусов. Поступят они в течение ближайших месяцев. Все они - после капремонта. Выглядят очень прилично. Выбирали то, что не будет стоять под забором, а то, что будет работать, - заключил Сергей Петрин.

В пресс-службе мэрии показали фотографию одной из тех машин, которая будет работать на воронежских улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU