2019-10-10T13:47:48+03:00
Общество

За три года в Воронеже обновят почти тысячу автобусов

В городе не должно остаться автобусов старше пяти лет
Станислав ШЕВЧЕНКОАнна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Сергей Петрин и Евгений Бажанов на пресс-конференции.Сергей Петрин и Евгений Бажанов на пресс-конференции.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

В течение трех лет для системы общественного транспорта Воронежа закупят 955 автобусов. Об этом рассказали руководитель областного тарифного управления Евгений Бажанов и первый вице-мэр города Сергей Петрин на пресс-конференции, посвященной повышению стоимости проезда. Напомним, с 28 октября и в автобусах, и в троллейбусах воронежцам придется платить 23 рубля при наличной оплате и 21 рубль - при оплате картой.

- В конце прошлой недели "РосдорНИИ" выдало нам скорректированную транспортную сеть. Мы посмотрели, какие транспортные средства перевозчиков ей соответствуют. Получили на ближайшие три года цифры по обновлению автобусов: примерно по 300 в год, - рассказал Сергей Петрин. - Перевозчики, если хотят остаться на рынке, должны уже сейчас готовить обновление. Если останется нынешний подвижной состав, у перевозчиков не будет новых контрактов.

Евгений Бажанов добавил, что сейчас в Воронеже свыше 900 автобусов имеют срок эксплуатации пять и более лет. Весь этот транспорт нужно обновить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Чиновники о подорожании стоимости проезда в Воронеже: новый тариф экономически обоснован. Однако, если повысятся цены на топливо или запчасти, корректировки избежать не удастся (подробности)

5 глобальных изменений общественного транспорта, которые ждут воронежцев после подорожания проезда. Это повышение преподносится воронежцам как первый шаг глобальной реформы пассажирского транспорта. По замыслу властей, качество перевозок должно существенно улучшиться. Разбираемся, за счет чего и когда (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже пройдет кинофестиваль Amfest
Снос реакторного корпуса Воронежской атомной станции теплоснабжения обойдется почти в 1,5 миллиарда
В Воронежской области мужчина отделался условным сроком за избиение товарища гвоздодером
Маршакфест начал прием заявок от юных воронежцев на участие в детском жюри форума
Чиновники о подорожании стоимости проезда в Воронеже: новый тариф экономически обоснован
Больше 90% домов в Ленинском районе получили тепло
В Воронежском заповеднике засняли бабочку-колибри
В Воронеже разгрузку в «Пятерочке» приостановили из-за жалобы жителей на шум
В Воронеже женщина раскусила телефонного мошенника и не отдала ему деньги
Проезд в общественном транспорте Воронежа подорожает с 28 октября
Следователи просят воронежцев помочь в поисках матери, лишившей жизни своего ребенка
Под Воронежем в аварийном доме на кровать женщины упала гора кирпичей
В Воронеже шиномонтажник угнал автомобиль, чтобы прокатиться по городу
Депутаты облдумы согласовали кандидатуру нового прокурора Воронежской области
Центральный рынок обрушил цены на сезонные овощи и фрукты, организовав «Фермерскую ярмарку выходного дня»!
В Воронеже пенсионерка нашла чужую банковскую карту на улице и оплатила ей покупки
В Воронежской области микроавтобус сбил мужчину
Воронежцев позвали на уборку на древнем кургане
Воронежская область попала в рейтинг регионов по числу погибших в ДТП детей из-за нарушений
В Воронеже свадебная свеча разбила лобовое стекло машины
Noize MC выступит в Воронеже с оркестром русских народных инструментов
Никто не захотел браться за ремонт крыши Воронежского театра оперы и балета
Житель Воронежской области увидел судебных приставов и попрощался со своим "Инфинити"
Газопровод в центре Воронежа перекрыли после утечки
Житель Воронежской области угнал машину с помощью кирпича
В Воронеже без тепла остались два детсада
Эксперты оценили удобство приложения Альфа-Банка
Отопительный сезон - 2019: в Воронеже дали тепло в 87% домов