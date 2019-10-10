За три года в Воронеже обновят почти тысячу автобусов

СЕГОДНЯ 13:25 2019-10-10T13:47:48+03:00

В городе не должно остаться автобусов старше пяти лет

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В течение трех лет для системы общественного транспорта Воронежа закупят 955 автобусов. Об этом рассказали руководитель областного тарифного управления Евгений Бажанов и первый вице-мэр города Сергей Петрин на пресс-конференции, посвященной повышению стоимости проезда. Напомним, с 28 октября и в автобусах, и в троллейбусах воронежцам придется платить 23 рубля при наличной оплате и 21 рубль - при оплате картой.

- В конце прошлой недели "РосдорНИИ" выдало нам скорректированную транспортную сеть. Мы посмотрели, какие транспортные средства перевозчиков ей соответствуют. Получили на ближайшие три года цифры по обновлению автобусов: примерно по 300 в год, - рассказал Сергей Петрин. - Перевозчики, если хотят остаться на рынке, должны уже сейчас готовить обновление. Если останется нынешний подвижной состав, у перевозчиков не будет новых контрактов.

Евгений Бажанов добавил, что сейчас в Воронеже свыше 900 автобусов имеют срок эксплуатации пять и более лет. Весь этот транспорт нужно обновить.

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ИСТОЧНИК KP.RU