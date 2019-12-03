В Воронежской области столкнулись три грузовика и «Лада»

СЕГОДНЯ 15:00 2019-12-03T15:04:06+03:00

Были ли в ДТП погибшие и раненые, пока не сообщают [фото]

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Во вторник, 3 декабря, в 12.30 на 670 километре трассы «Дон» в Павловском районе столкнулись три грузовика – «Скания» и два «КамАЗа». Водитель одной из отечественных фур выехал на встречную полосу. Там «КамАЗ» столкнулся с «Ладой-Калина».

- Наши сотрудники проводят проверку, устанавливают обстоятельства аварии, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Пока не известно, пострадал кто-нибудь во время этого ДТП или нет.

"КамАЗ" прижал "Ладу-Калину" к ограждению дороги.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, примерно в то же время на 763 километре трассы «Дон» в Богучарском районе опрокинулся пассажирский автобус «МАН». В нем в момент аварии было 28 пассажиров и два водителя. За рулем в момент ДТП был 59-летний мужчина. По данным регионального департамента здравоохранения, в аварии пострадали 14 человек. Их отвезли в больницу.

Инспекторы ГИБДД просят быть водителей особенно осторожными – во время снегопада ограничена видимость на дороге и на асфальте может образоваться наледь. Поэтому ехать лучше всего по возможности медленнее – чтобы в случае чего успеть вовремя затормозить.

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ИСТОЧНИК KP.RU