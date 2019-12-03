СМИ: вице-мэр Воронежа может уйти на работу в областное правительство

СЕГОДНЯ 11:35 2019-12-03T11:44:23+03:00

Галина Смирнова может продвинуться по карьерной лестнице в мэрии еще выше. Фото: domjourvrn.ru

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Вакантное место руководителя правового управления правительства Воронежской области может занять нынешний вице-мэр Воронежа Марина Плиева. Об этом сообщают ряд региональных СМИ. Напомним, этот пост стал вакантным после ухода прежнего руководителя Валерия Карташова, занимавшего свою должность много лет.

На кресло Плиевой (пока еще, впрочем, занятое) озвучили одну кандидатуру - руководителя управления главы города Галину Смирнову. Напомним, чиновница пришла в мэрию недавно. Ранее она возглавляла департамент ЖКХ в правительстве Воронежской области. Там она попала в опалу к губернатору Александру Гусеву, посчитавшую Смирнову одним из виновников того, что в Воронеже не прекращалась вонь. У чиновницы на этот счет было кардинально противоположное мнение, она считала, что этот вопрос находится вне ее компетенции. Мэр Воронежа Вадим Кстенин в то же время заявил, что опыт Смирновой очень пригодится в городской администрации.

В областном правительстве возможность назначения Плиевой не подтвердили, но и не опровергли. А в мэрии заявили, что слухи не комментируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU