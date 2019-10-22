Глава управления ЖКХ правительства Воронежской области перейдет на работу в мэрию

СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-22T09:46:36+03:00

Галина Смирнова без работы сидеть не будет - ее уже ждут в мэрии. Фото: domjourvrn.ru

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В понедельник, 21 октября, губернатор Александр Гусев подписал указ об отставке Галины Смирновой с поста руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. В официальном сообщении говорится, что чиновница ушла с поста по собственной инициативе.

К такому шагу глава области уже подготовил общественность, ранее заявив, что именно эта структура должна была решить проблему с вонью в Воронеже, однако подвижек в этом вопросе не было. В то же время Смирнова на эту тему высказывала мнение, что устранение неприятных запахов находится вне ее компетенции. Как бы то ни было, от ухода чиновницы вряд ли носам воронежцев в скором времени полегчает.

Долго без работы Смирнова, похоже, не останется. Ее уже ждут в мэрии.

- Я давно знаю Галину Вячеславовну, она опытный управленец и умеет качественно выстроить рабочие процессы: с 2006 года – на госслужбе, и ровно 10 лет в сложной и ответственной сфере жилищно-коммунального хозяйства, - заявил глава горожа Вадим Кстенин.. - Поэтому если она примет решение о смене работы, я готов предложить ей должность руководителя управления главы городского округа. В ее обязанности будут входить отдельные контрольные и аналитические функции в части документооборота,а также взаимодействие с федеральными органами власти . Сейчас у управления нет руководителя, а опыт и юридическое образование Галины Вячеславовны позволят ей эффективно выполнить поставленные задачи.

ИСТОЧНИК KP.RU