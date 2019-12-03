Воронежскому сенатору Сергею Лукину вручили Орден Дружбы
Сенатор Сергей Лукин – единственный представитель Воронежской области, удостоенный в 2019 году этой высокой награды
.
Изменить размер текста:
Член Совета Федерации от Воронежской областной думы Сергей Лукин награжден Орденом Дружбы за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий Указ Президент Владимир Путин подписал 19 сентября 2019 года, а 27 ноября Первый заместитель Руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко вручил Сергею Лукину высокую награду в Кремле.
ИСТОЧНИК KP.RU