Воронежскому сенатору Сергею Лукину вручили Орден Дружбы

СЕГОДНЯ 10:16 2019-12-03T10:16:23+03:00

Сенатор Сергей Лукин – единственный представитель Воронежской области, удостоенный в 2019 году этой высокой награды

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Член Совета Федерации от Воронежской областной думы Сергей Лукин награжден Орденом Дружбы за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий Указ Президент Владимир Путин подписал 19 сентября 2019 года, а 27 ноября Первый заместитель Руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко вручил Сергею Лукину высокую награду в Кремле.

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ИСТОЧНИК KP.RU