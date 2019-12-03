Под Воронежем автоледи сбила мужчину на «зебре»

СЕГОДНЯ 10:09 2019-12-03T10:12:10+03:00

Полицейские разбираются, почему девушка на "Хендае" не остановилась перед "зеброй". Фото: из архива «КП»

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Понедельник, 2 декабря, на дорогах Воронежской области после жутких выходных, унесших четыре жизни, выдался довольно спокойным. В ГИБДД сообщили только об одной аварии, где мужчина получил серьезные ранения.

ДТП случилось в Семилуках у дома № 10а на улице Дзержинского в 7.15. 23-летняя девушка, местная жительница, ехавшая на «Хендае-Гетц» сбила 26-летнего мужчину, переходившего дорогу по «зебре». Пешеход попал в больницу.

Всего 2 декабря в Воронежской области зарегистрировали 99 ДТП. В Воронеже произошло 67 аварий, в районах – 25, на федеральных трассах – 7. В ДТП получили травмы 12 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU