Альфа-Банк дополнил свое мобильное приложение новым функционалом

СЕГОДНЯ 17:50 2019-12-02T17:50:22+03:00

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Популярные разделы теперь находятся в доступной области - в навигационной панели в нижней части экрана: там располагаются кнопки «платежи и переводы», «история операций» и «чат», сообщает Inkazan.

Кроме этого, разработчики полностью изменили раздел, где приводится история операций. В настоящее время пользователи могут всего в пару кликов повторить одну из совершенных ранее транзакций со своей карты на карту другого лица. При этом в операциях будет отображаться комментарий отправителя и время, когда совершалась транзакция, а в исходящих операциях приложение сохранит название шаблона.

Еще в обновленной версии приложения Альфа-Банка пользователи, ранее производившие обмен валют, смогут ознакомиться с курсом, по которому происходила конвертация.

Отмечается, что теперь пользователям не придется искать ближайший банкомат, так как в приложении внедрен раздел поиска по адресу и станции метрополитена. В ходе поиска можно будет определить также степень загруженности банковского офиса, который нужен.

Много внимания разработчики уделили переводам по номеру банковской карты - теперь этот процесс упростился и стал более оперативным, так как код 3D-secure поступает посредством пуш-уведомления и на автомате подставляется в поле для подтверждения перевода. Помимо всего, при пополнениях с карт других финансовых учреждений клиентам больше не требуется приводить код CVC, если он не запрашивается банком-эмитентом.

Также после внедрения новых функций у пользователей приложения появятся некоторые новые возможности, которых ранее не было. Так, теперь им доступен выбор счета для получения денег по номеру телефона, изменение шаблона платежей и создание автоматических платежей в соответствии с расписанием на счета компаний. Кроме всего, можно погашать платежи по ипотеке с карты другого банка без комиссии.

Мобильным приложением от Альфа-Банка в настоящее время используется свыше пяти миллионов клиентов, а это две трети от активной базы клиентов. Как рассказали представители организации, этот показатель - один из самых высоких среди банков России и других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU