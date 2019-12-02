2019-12-02T17:46:38+03:00
Общество

Гаишники попросили воронежских водителей быть крайне осторожными из-за ухудшения погоды

Тем, кто еще не сменил летнюю резину на зимнюю, стоит заняться этим немедленно
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Обещанный снегопад опять подбросит работы коммунальщикам.Обещанный снегопад опять подбросит работы коммунальщикам.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей о неблагоприятном прогнозе синоптиков. «КП» уже писала о том, что ударит мороз и начнется снегопад. Из-за этого на дорогах может быть гололед. А по статистике, около половины ДТП осенью и зимой спровоцированы именно такими погодными факторами.

Водителей просят быть особенно внимательными, когда они приближаются к «зебрам», мостам, эстакадам и спускам. Обязательно нужно поменять летнюю резину на зимнюю тем, кто это еще не сделал. В трудной ситуации не нужно стесняться обратиться к инспекторам ГИБДД. Они, к примеру, помогут вызвать техническую службу и эвакуатор.

Также водителям советуют в случае ЧП звонить по телефонам:

(8473) 269-60-79 - дежурная часть ДПС по городу Воронежу;

(8473) 269-61-02 – дежурная часть ДПС по Воронежской области (по обслуживанию трасс федерального значения).

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже на городском маршруте №54 появятся новые низкопольные автобусы
Мошенники поймали воронежца на желании получить бонусы за пользование банковской картой
На воронежском авиазаводе погиб рабочий
Альфа-Банк дополнил свое мобильное приложение новым функционалом
Воронежцам помогут определить факторы риска хронических заболеваний
Губернатор Воронежской области завел себе страницу в соцсети «ВКонтакте»
В Воронежской области парень отсудил у друга детства 200 тысяч рублей за травму в игре 8 лет назад
Воронежский «Буран» выигрывал у ангарского «Ермака» 2:0, а в итоге продул 2:5
Горе-мамаша и ее сожитель из Воронежской области, истязавшие ребенка, отправятся в колонию
В Воронежской области для детей откроют «IT-куб»
Воронежцы могут получить госуслуги по жилью в электронном виде
В Воронеже шесть автобусных маршрутов изменили схемы движения
В Воронежской области угонщик пытался завести "Оку", толкая ее с горы