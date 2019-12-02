Гаишники попросили воронежских водителей быть крайне осторожными из-за ухудшения погоды

СЕГОДНЯ 17:18 2019-12-02T17:46:38+03:00

Тем, кто еще не сменил летнюю резину на зимнюю, стоит заняться этим немедленно

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей о неблагоприятном прогнозе синоптиков. «КП» уже писала о том, что ударит мороз и начнется снегопад. Из-за этого на дорогах может быть гололед. А по статистике, около половины ДТП осенью и зимой спровоцированы именно такими погодными факторами.

Водителей просят быть особенно внимательными, когда они приближаются к «зебрам», мостам, эстакадам и спускам. Обязательно нужно поменять летнюю резину на зимнюю тем, кто это еще не сделал. В трудной ситуации не нужно стесняться обратиться к инспекторам ГИБДД. Они, к примеру, помогут вызвать техническую службу и эвакуатор.

Также водителям советуют в случае ЧП звонить по телефонам:

(8473) 269-60-79 - дежурная часть ДПС по городу Воронежу;

(8473) 269-61-02 – дежурная часть ДПС по Воронежской области (по обслуживанию трасс федерального значения).

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU