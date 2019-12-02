2019-12-02T13:20:58+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какой будет зима в Воронеже

Сильных холодов не обещают
Юрий КОЗЛОВ
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Порезвиться на снегу можно будет до выходных.Порезвиться на снегу можно будет до выходных.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Воронежском гидрометцентре рассказали о предварительном прогнозе на зиму 2019-2020 годов. Оказалось, что самое холодное время года на этот раз вряд ли будет очень суровым.

- Декабрь вообще ожидается значительно теплее нормы. Она равняется -5,2 градусов, а средняя температура последнего месяца 2019 года будет в районе - 4,5, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – То есть примерно на 0,7 градуса выше. Снега при обычном показателе 50 миллиметров в декабре выпадет 45 мм (то есть, 90 процентов от нормы). В январе и феврале ожидаются температуры, не сильно отличающиеся от сложившихся многолетних средних значений по нашему региону. А вот март, по предварительным данным, будет гораздо теплее, чем обычно. Что касается более краткосрочного прогноза, то после сильного снегопада, который, по нашим прикидкам, выпадет 3 ноября, к выходным температура снова поднимется выше нуля. И снег, легший на землю, снова растает.

Синоптики немного скорректировали прогноз погоды на ближайшие дни.

Во вторник, 3 декабря, ночью подует южный ветер. Он принесет с собой небольшой снег и -4 градуса. Днем ветер снова поменяется – на этот раз на юго-восточный. Повалит сильный снегопад при -3 градусах.

В ночь на среду, 4 декабря, подует уже северо-западный ветер, похолодает до -6 градусов, снегопад ослабнет. Днем потеплеет до -3.

В четверг, 5 декабря, ночью северо-западный ветер сменится юго-западным, будет -3 градуса и небольшой снег. Днем же температура поднимется до +1. Снег продолжит идти, но у земли уже будет превращаться в дождь.

В пятницу, 6 декабря, ночь прогнозируют сухой при -1 градусе. Днем столбик термометра поднимется до +2, из-за облаков будет временами показываться солнце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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