2019-12-02T15:41:17+03:00
Общество

В Воронежской области угонщик пытался завести "Оку", толкаяя ее с горы

Отчаянные попытки завести двигатель не увенчались успехом
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Жаль, что приключения угонщика из Борисоглебска не были записаны на видео. Любопытный бы получился видеоролик.

Мужчина выбрал целью "Оку". Сначала он долго пытался завести двигатель, соединяя провода зажигания. Не вышло. Потом решил толкнуть машину с горы - авось заведется? И тут не получилось. Угонщик плюнул и ушел.

Полицейские осмотрели машину и выяснили, что злоумышленник надел перчатки. Отпечатков не было.

И вот прошло два года. Полицейские решили перепроверить тех, кто совершал похожие преступления, и вышли на верный след. Мужчина, которого уже судили за угон автомобилей в Воронеже, в то время украл документы из борисоглебской "шестерки". За это его отправили в колонию.

После непродолжительной беседы мужчина сознался и в угоне "Оки". Рассказал, что хотел добраться до Воронежа. Дело об угоне вернули к производству.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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