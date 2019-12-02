2019-12-02T14:42:50+03:00
Общество

Отремонтированный каток на площади Ленина в Воронеже заработает до 25 декабря

Замена компрессора обошлась в три миллиона рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Максима Гороховафото Максима ГороховаФото: из архива «КП»
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Как рассказали «Комсомолке» в бюджетном учреждении Воронежской области «Спортсооружения», каток на площади Ленина начнет работать к 25 декабря, одновременно с завершением ее новогоднего оформления. В этом году перед началом сезона оборудованию потребовался серьезный ремонт.

- Катку уже десять лет. Он проработал так долго, благодаря тому, что это было итальянское оборудование, - рассказал «КП-Воронеж» Андрей Гришин, руководитель БУВО «Спортсооружения». – Однако компрессор уже выработал свой ресурс и сломался. Мы приняли решение закупить его у той же фирмы, она дает гарантию.

Ремонт катка обошелся бюджету в три миллиона рублей. Еще около 1,5 миллиона потратят на монтаж бортов, основания и айсматов. Подрядчик приступил к сборке в начале ноября.

Режим работы катков (напомним, их на площади Ленина два – взрослый и детский) останется прежним, а вход – бесплатным. Покататься здесь горожане смогут до начала марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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