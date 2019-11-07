2019-11-07T10:55:30+03:00
Общество

В Воронеже на площади Ленина начали устанавливать традиционный ледовый каток

В этом году главное новогоднее место города должно превратиться в сказку про Щелкунчика
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Работы уже началисьРаботы уже началисьФото: Максим ГОРОХОВ
Изменить размер текста:

В центре Воронежа, на площади Ленина, стартовала установка традиционного ледового катка. Напомним, в прошлом году площадку, где можно бесплатно покататься на коньках планировали открыть к 15 декабря, однако позднее дату пришлось сместить. Так, маленький каток для детей ввели в эксплуатацию 20 числа, а большой - 21-го.

Мы уже рассказывали, что в этом году оформление площади Ленина к новогодним праздникам будет выполнено по обновленной концепции. За основу взята сказка «Щелкунчик». Его сюжетная линия легла в сценарную организацию пространства площади и все объекты, встречающиеся по ходу движения посетителей, будут представлять собой театральные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже движение по новому мосту на 9 января планируют открыть к 1 июня
В Воронеже возбудили уголовное дело после смерти рабочего в колодце
Мэр Воронежа о состоянии моста на 9 Января: «Могли быть непоправимые последствия»
В Воронежской области «КамАЗ» на повороте снес «Ладу Калина»
При найме новичков работодатели в Воронеже практически не смотрят на их место учебы
Ночью в центре Воронежа на парковке загорелись сразу три автомобиля
Что выгоднее: работать на фондовом рынке или открыть депозит?
Воронежца, устроившего конфликт с водителем скорой помощи, оштрафовали
В Воронеже нашли компанию, которая построит новый каток на месте «Северного сияния»
В Воронеже будут судить украинского армянина, который вместе с двоюродным братом обобрал людей на 75 миллионов
В Воронежской области многодетную мать приговорили к исправительным работам
В Воронеже продлили домашний арест водителю «Мерседеса», сбившему насмерть 19-летнего студента
Воронежский областной суд добавил срок участнику «Дома-2»