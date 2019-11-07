В Воронеже на площади Ленина начали устанавливать традиционный ледовый каток

СЕГОДНЯ 10:55 2019-11-07T10:55:30+03:00

В этом году главное новогоднее место города должно превратиться в сказку про Щелкунчика

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В центре Воронежа, на площади Ленина, стартовала установка традиционного ледового катка. Напомним, в прошлом году площадку, где можно бесплатно покататься на коньках планировали открыть к 15 декабря, однако позднее дату пришлось сместить. Так, маленький каток для детей ввели в эксплуатацию 20 числа, а большой - 21-го.

Мы уже рассказывали, что в этом году оформление площади Ленина к новогодним праздникам будет выполнено по обновленной концепции. За основу взята сказка «Щелкунчик». Его сюжетная линия легла в сценарную организацию пространства площади и все объекты, встречающиеся по ходу движения посетителей, будут представлять собой театральные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU