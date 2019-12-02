Владимир Нетёсов обсудил с инициативной группой родителей перспективы строительства спорткомплекса в Левобережном районе Воронежа

СЕГОДНЯ 13:12 2019-12-02T13:12:55+03:00

Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения ВПП «Единая Россия» Владимир Нетёсов встретился с жителями региона в рамках всероссийской недели приемов

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Встреча с жителями региона состоялась 1 декабря в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева. В приеме граждан приняла участие председатель Комитета Воронежской областной Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам, руководитель общественной приемной регионального отделения партии Татьяна Головачёва.

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ИСТОЧНИК KP.RU