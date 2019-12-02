Сенатор Сергей Лукин провел личный прием граждан
В приоритете – вопросы защиты интересов детей
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29 ноября сенатор от Воронежской областной Думы Сергей Лукин провёл личный приём граждан. Встреча состоялась в рамках недели приёмов, приуроченных ко Дню рождения партии «Единая Россия».
Одной из главных тем встречи стали меры поддержки семей с детьми и детских организаций. Сергей Лукин подчеркнул, что забота о подрастающем поколении вошла в число стратегических приоритетов страны. Указом Президента России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства, и национальные проекты должны стать действенным инструментом в достижении поставленных им целей.
ИСТОЧНИК KP.RU