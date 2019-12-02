В Воронеже начали установку главной новогодней елки

СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-02T10:22:40+03:00

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В Воронеже начали установку новогодней елки на площади Ленина. Работы стартовали еще в воскресенье, 1 декабря. До 20 числа подрядчик должен закончить монтаж дерева и его оформление: ветви украсят 2008 шаров, 1223 игрушки, на вершине ели будет красоваться 14-конечная звезда. К 23 декабря зажгут гирлянды. Радовать горожан новогодняя красавица будет до 19 января, 20-го - начнется демонтаж.

Напомним, площадь Ленина в этом году оформят в стиле новогодней сказки Гофмана «Щелкунчик». Сюжет произведения лег в концепцию оформления пространства. Все арт-объекты на площади будут представлять собой театральные действия. Со стороны здания облправительства разместят светодиодную арку в виде надписи 2020, через которую посетители смогут попасть на «Детский праздник». Напротив Театра оперы и балета появятся фотозоны «Щелкунчик» и «Карусель». Кроме того, воронежцы станут свидетелями сражения Щелкунчика с Мышиным королем. Украшение площади обойдется городу в 22 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU