На новогоднее оформление площади Ленина в Воронеже потратят больше 23 миллионов

Уже совсем скоро начнутся работы по новогоднему оформлению площади Ленина и установке главной елки. В этом году, как и в предыдущие, торги на монтаж рождественского символа не обошлись без скандала. Вскоре после объявления торгов на сайте госзакупок в воронежское УФАС поступила жалоба от ООО «А-Строй» о том, что условия конкурса, якобы, подогнаны под конкретного исполнителя. Рассмотрев обращение, ведомство посчитало претензии к мэрии необоснованными и дало «добро» на торги. В итоге контракт достался компании «Горспецремонт», которая согласилась выполнить работы за 1,7 миллиона рублей.

Но конкуренты на этом не остановились. ООО «А-Строй» и ООО «Форти» (фирмы находятся в одном здании) сообщили в мэрию, что они меценаты, и готовы установить елку за рубль и даже за копейку. Вот, казалось бы, реальная возможность сэкономить бюджетные средства. Но в мэрии уверены, что такими заявлениями фирмы преследуют совсем другие цели: привлечь к себе внимание и взволновать горожан.

Чтобы, как год назад, не ставить монтаж главной елки под угрозу срыва, мэрия предложила меценатам реализовать свои благие намерения в Центральном парке. Там также ежегодно устанавливают новогоднюю елку, но поменьше – 14-метровую. По информации горадминистрации, от такого предложения меценаты отказались.

фото с портала госзакупок

ЕЛКУ ПОСТАВЯТ В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ

Но вернемся к рождественскому дереву на площади Ленина. По условиям контракта, подрядчик, выигравший конкурс, обязан вывезти конструкцию со склада, собрать блочный фундамент, смонтировать саму ель с ветками хвоей, водрузить на нее световую верхушку в виде 14-конечной звезды, выполнить декоративное оформление из 2008 шаров и световое оформление (гирлянды). В обязанности подрядчика входит также запуск оборудования и его обслуживание с момента установки елки до ее демонтажа, который также входит в перечень работ. Все неисправности в процессе эксплуатации конструкции подрядчик устраняет за свой счет. А, если, рабочие вдруг повредят элементы конструкции, то их восстановление производится из кармана фирмы – подрядчика.

Напомним, покупка искусственной елки для площади Ленина в конце 2016 года также сопровождалась скандалом. Когда стало известно, что мэрия собирается приобрести дерево за семь миллионов рублей, горожане возмутились столь высокой ценой. В итоге купил и установил символ Нового года за свой счет некий меценат, имя которого до сих пор держится в секрете.

С тех пор наша «елочка» заметно постарела. В том году ее смонтируют уже в четвертый раз. В процессе сборки-разборки и эксплуатации в условиях зимы элементы конструкции изнашиваются. В прошлом году на ели начала осыпаться хвоя.

Мы поинтересовались в мэрии, каков срок эксплуатации новогоднего символа и когда елку планируют заменить.

– Конструкция не имеет определенного срока эксплуатации, - рассказали в пресс-службе мэрии. – Он зависит от погодных условий в период использования. По окончанию сезона конструкцию обследуют и примут решение: продолжить ее эксплуатацию или заменить. Пока наша елка выглядит хорошо.

БЮДЖЕТНЫЕ МИЛЛИОНЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ – РАСТОЧИТЕЛЬСТВО?

Покупка и ежегодная установка новогодней красавицы не обходится без скандала из-за того, что многие воронежцы считают расточительством трату бюджетных миллионов на праздничное оформление. Неужели нельзя сэкономить, например, выполнив работы по монтажу силами комбината благоустройства?

- Комбинаты благоустройства созданы с другой целью и работ по монтажу елки их устав не предусматривает, - пояснили в пресс-службе мэрии. – Теоретически, можно создать муниципальное мероприятие для монтажа новогодней елки, но чем оно будет заниматься весь год после выполнения сезонных работ?

КСТАТИ

Площадь Ленина превратится в сказку Гофмана

В этот раз площадь Ленина к празднику оформят по мотивам новогодней сказки Гофмана «Щелкунчик». Его сюжетная линия легла в сценарную организацию пространства площади и все объекты, встречающиеся по ходу движения посетителей, будут представлять собой театральные действия. Контракт на реализацию концепции достался ООО «Совтехэко». Стоимость работ – 22 миллиона рублей.

Со стороны здания правительства области предлагается разместить светодиодную арку в виде надписи 2020, через которую посетитель попадает в зону «Детского праздника».

Напротив здания Театра оперы и балета появятся фотозоны «Щелкунчик» и «Карусель». Гости станут свидетелями сражения Щелкунчика с Мышиным королем.